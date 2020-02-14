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Общество

17:09

Семья, куда вернули брошенных в Шереметьево детей, нуждается в контроле – Кузнецова

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Отчим детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, выразил готовность воспитывать их, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.

Она отметила, что необходимо использовать возможность сохранить для них кровную семью. Вместе с тем Кузнецова подчеркнула, что в настоящий момент специалисты должны провести психолого-педагогическую экспертизу, чтобы выяснить потенциал отношений между детьми и отчимом.

"Безусловно, мы считаем, что семья должна находиться под жестким наблюдением органов системы профилактики, в постоянном контакте с уполномоченным по правам ребенка в регионе. Мы со своей стороны также будем следить за ситуацией и за тем, как в целом исправляются выявленные нами нарушения в регионе", – сказала Кузнецова.

26 января отец оставил двух мальчиков в возрасте 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Позже детей устроили в школу и детский сад в Комсомольске-на-Амуре. Они проживали у бабушки, пока 14 февраля их не передали матери.

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