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16:34

Назван самый стильный мужчина России

общество

16:34

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Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Рэпер Федор Инсаров, выступающий под псевдонимом Feduk, стал самым стильным мужчиной в России по версии журнала GQ.

Награда досталась артисту за "безупречное чувство стиля", которое выходит за пределы музыкальных рамок. Годом ранее обладателем премии и серебряных букв GQ стал певец Сергей Шнуров.

Верхние строчки рейтинга 100 самых стильных россиян заняли борец Андрей Купреев, писатель Михаил Зыгарь, бизнесмен и журналист Константин Ремчуков, актер Игорь Верник и телеведущий Андрей Малахов.

Полный список был оглашен вечером 13 февраля на вечеринке в новом пространстве на территории бывшего Миусского трамвайного депо "Депо. Москва".

В сентябре минувшего года журнал назвал футболиста Артема Дзюбу человеком года. Он стал вторым человек из мира спорта, получившим эту награду.

общество

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