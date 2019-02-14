Мороз и солнце ожидают москвичей в День всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переменная облачность без осадков и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 14 февраля, передает портал "Метеоновости".

Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Температура воздуха в Москве понизится и составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области – от 5 градусов мороза до ноля.

Будет дуть северо-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов.

Между тем Центр организации дорожного движения призвал столичных автовладельцев пересесть на общественный транспорт из-за гололеда на дорогах, который сменил снегопад, прошедший в среду.