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07:31 (обновлено 14.02.2019 09:24)

Приморозило. Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

транспорт общество погода

07:31

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Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Столичных автомобилистов призвали пересесть в четверг, 14 февраля, на общественный транспорт из-за гололеда на дорогах, который сменил снегопад, прошедший в среду.

"Если не хотите терять время в пробках, то сегодня для вас московский транспорт. А все потому, что на смену вчерашнему снегопаду пришли заморозки, и на дорогах стало очень скользко", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter. Также в ЦОДД отметили, что в городе "полным ходом идет уборка снега".

Также усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб. Движение спецтехники корректируется в режиме реального времени, чтобы не мешать пригородным и пассажирским поездам.

За минувшие сутки железнодорожники очистили от снега 800 километров пути и вывезли более 80 тысяч кубометров снега. В ликвидации последствий снегопада были задействованы пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины и более семи тысяч железнодорожников.

В ночь на среду в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. Этот снегопад стал рекордным. Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится и днем 14 февраля.

Переменная облачность без осадков и до 5 градусов мороза ожидается в столичном регионе в четверг, 14 февраля. Москва и область будут находиться под влиянием гребня антициклона. Температура воздуха в столице понизится и составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области – от 5 градусов мороза до ноля.

Будет дуть северо-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 755 миллиметров ртутного столба.

При этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль. По ее словам, сейчас в Москве установилась аномально теплая погода.

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транспорт общество погода

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