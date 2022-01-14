Россияне встречают старый Новый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жители России встречают праздник старого Нового года. Традиционно он отмечается в ночь с 13 на 14 января.
Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова пообещала москвичам потепление в канун праздника. При этом температура продолжит расти и днем в пятницу, 14 января. По словам специалиста, столбики термометров могут достигнуть +1 градуса.
Отмечать старый Новый год в 2022 году планируют половина россиян. Такие данные привел ВЦИОМ.
Старый Новый год широко празднуется в странах, где Рождество встречают по юлианскому календарю 25 декабря (7 января).
До начала XX века в России жили по юлианскому календарю. Страна отставала на две недели от Европы, которая ведет летоисчисление по григорианскому стилю.
В 1918 году правительство большевиков изменило календарь. При этом православная церковь продолжила жить по юлианскому стилю. Таким образом, до 1918 года Рождество отмечалось 25 декабря, а после – 7 января.
В этом году главное рождественское богослужение прошло в ночь с 6 на 7 января в московском кафедральном храме Христа Спасителя. Церемонию провел патриарх Кирилл в сослужении московского духовенства.
Предстоятель пожелал россиянам душевного мира, здоровья, согласия с родными, благополучия всей исторической Руси и выразил надежду, что наступивший год будет более мирным и спокойным, чем 2021 год.
Половина россиян планируют отмечать старый Новый год – ВЦИОМ
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