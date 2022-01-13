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Общество

07:30

Половина россиян планируют отмечать старый Новый год – ВЦИОМ

общество праздники видео Иван Лозовой Кристина Курума

Половина россиян планируют отмечать старый Новый год. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Два Новых года в России появились из-за смены в 1918 году юлианского календаря на григорианский. Он считается более точным, тогда по нему жила вся Европа.

Иногда получалось, что письма во Францию приходили раньше, чем их отправили. По юлианскому летоисчислению до сих пор живет Русская православная церковь. Именно поэтому в России Рождество отмечают 7 января, а в католических странах – 25 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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