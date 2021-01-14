В 2020 году средний рост цены на жизненно важные лекарства составил 4,9%

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Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила во время Гайдаровского форума, что в 2020 году средний рост цены на жизненно важные лекарства в РФ составляет не более 5%.

"Мониторинг показывает, что в среднем по итогу года средний рост цены составляет 4,9–5%. Данное значение в среднем указывает на цифру инфляции", – пояснила она.

Ранее правительство РФ включило препарат "Спинраза" в перечень жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Стоимость одной инъекции составляет 125 тысяч долларов. Уточняется, что препарат вводят на протяжении всей жизни в качестве терапии.