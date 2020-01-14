В Москве израсходовали 10% от обычного объема реагентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коммунальные службы в столице из-за теплой погоды пока использовали около 10 процентов противогололедных материалов от обычного объема.

Об этом в интервью "Российской газете" заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Сейчас ведь обрабатываем только самые опасные места, когда стоит минусовая температура – чтобы не допустить аварий на дорогах и защитить москвичей от травм", – сказал он.

В то же время чиновник отметил, что, по данным синоптиков, до конца января может выпасть до восьми сантиметров снега, а к середине февраля суммарно еще двадцать.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 16 января в Москве может быть установлен новый температурный рекорд – воздух прогреется до пяти градусов.