Снежный февраль ожидает москвичей

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Власти Москвы ожидают, что февраль станет наиболее снежным месяцем нынешней зимы. Синоптики предполагают, что к середине месяца в столице выпадет до 20 сантиметров снега, передает РИА Новости.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, до конца января в городе ожидают до 8 сантиметров снега. В последние дни месяца похолодает, причем температура опустится ниже нуля и будет варьироваться на отметке минус 5 – минус 7 градусов.

Он также подчеркнул, что коммунальные службы Москвы готовы оперативно приступить к работе в любую погоду. Это касается как личного состава, так и специальной уборочной техники.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 16 января, в четверг, в Москве могут установить новый температурный рекорд. Специалист заявил, что воздух может прогреться до плюс 5 градусов. Предыдущий рекорд – 3,1 градуса – установили в январе 1925 года.

Погодные аномалии, как считают синоптики, продолжатся и весной. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уверен, что температура воздуха снова будет превышать климатическую норму.

