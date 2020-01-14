В Госдуме одобрили идею о запрете судимым работать таксистами

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В Госдуме поддержали идею Минтранса запретить работать таксистами людям с судимостью за тяжкие преступления. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Он обратил внимание, что случаи нападения таксиста на пассажира участились. Емельянов подчеркнул, что таксисты отвечают за жизнь, здоровье и собственность пассажира.

"Таким людям, которые были судимы за тяжкие преступления, может, хотя бы насильственного характера, разрешать возить людей, я думаю, неправильно", – цитирует его Агентство "Москва".

Поправки планируется внести в Трудовой кодекс этим летом. Если новые правила примут, то при устройстве на работу в компании у водителя попросят справку об отсутствии судимости. При этом требования будут распространяться и на таксистов, работающие через интернет-агрегаторы.

В ноябре сообщалось, что Минтранс по поручению Владимира Путина разработал законопроект, запрещающий насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам работать в такси и на общественном транспорте.

В декабре члены Совфеда и депутаты Госдумы предложили поправки о штрафах за нарушения агрегаторами такси правил работы. Штрафы могут достичь 500 тысяч рублей.