Людей с судимостью не пустят работать в такси

Ранее судимых не пустят работать в такси

Министерство транспорта планирует запретить ранее судимым работать таксистами, передает телеканал Москва 24.

Поправки хотят внести в Трудовой кодекс уже этим летом. Если новые правила примут, то при устройстве на работу в компании у водителя попросят справку об отсутствии судимости. При этом новые требования будут распространяться также на таксистов, которые работают через интернет-агрегаторы.

Минтранс по поручению Владимира Путина также разработал законопроект, запрещающий насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам работать в такси и на общественном транспорте.

В декабре члены Совфеда и депутаты Госдумы предложили поправки о штрафах за нарушения агрегаторами такси правил работы. Штрафы могут достичь 500 тысяч рублей. Одним из главных нововведений станет "солидарная ответственность" агрегатора за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира в случае аварии.

Кроме того, в Совфеде разработали законопроект о легковом такси, нацеленный на повышение безопасности на российских дорогах. В проекте обсуждается вопрос необходимости иностранным таксистам подтверждать навыки вождения.