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Москва 24

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Общество

10:45

Эксперт рассказал о правилах использования увлажнителей воздуха

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Руководитель экологической экспертизы "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев в эфире радио Sputnik рассказал, каким правилам нужно следовать при использовании увлажнителей воздуха для помещений.

По его словам, можно купить маленький увлажнитель и поставить его там, где чаще всего находится человек: у дивана или кровати, на рабочем столе. Однако следует следить за тем, чтобы прибор увлажнял именно воздух.

"Если он будет увлажнять обои, они намокнут, и может появиться плесневый грибок. Точно так же в некоторых типах увлажнителей могут размножаться микроорганизмы, поэтому их нужно регулярно промывать", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что существуют и другие способы повысить уровень влажности в помещении. На батарею можно поставить небольшой бачок с водой. Жидкость будет испаряться в зависимости от температуры батареи.

"Есть "народные" способы – вешать мокрое полотенце, но оно быстро высыхает. Аквариумы, зеленые растения тоже повышают влажность", – заключил Ястребцев.

Ранее заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ имени Лесгафта Роза Цаллагова рассказала, как "разогнать" обмен веществ, который замедляется зимой. Улучшить работу пищеварительного тракта и ускорить метаболизм поможет физическая активность, воздействие низких температур и водные процедуры.

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