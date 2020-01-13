Врач рассказала, как ускорить обмен веществ зимой

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Заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ имени Лесгафта Роза Цаллагова рассказала, как "разогнать" обмен веществ, который замедляется в холодное время года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, улучшить работу пищеварительного тракта и ускорить метаболизм поможет физическая активность, воздействие низких температур и водные процедуры. Это активизирует кровообращение, центральную нервную систему и щитовидную железу.

Цаллагова подчеркнула, что скорость метаболизма зависит от интенсивности физических нагрузок. Во время занятий лучше открыть окно, чтобы в помещение поступал холодный воздух. Кроме того, полезно принимать контрастный душ. В воду можно добавлять приправы, например имбирь и красный перец.

Ранее главный врач медицинского центра красоты и здоровья Римма Моисеенко отметила, что у большинства россиян наблюдается недостаток магния в организме. Это приводит к раздражительности, повышенной утомляемости, проблемам с пищеварительной и сердечно сосудистой системами. Восполнить дефицит магния поможет тыква.

