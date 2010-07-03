Врач рассказал, почему вредно мыться каждый день

Фото: ТАСС/Yay

Врач-дерматолог Наталья Яковлева заявила Москве 24, что вопрос о частоте гигиенических процедур нужно решать индивидуально.

"Говорить о том, чтобы не мылись каждый день, нельзя.. Все индивидуально. Появляется все больше людей с аллергическими реакциями, им нужен особый уход за кожей", – отметила она.

"У нас и так есть сезонное снижение увлажнения кожи в осенне-зимний период, если еще в этот период повышать нагрузку, применять скрабы, тогда кожа страдает. Кожа становится более проницаемой для вирусов и бактерий. Могут появляться раздражения, шелушения, дерматиты", – рассказала дерматолог.

По ее словам, если кожа склонна к сухости, ее нужно увлажнять не парфюмерными кремами, а эмалентами. Это аптечные кремы, которые тестированы дерматологически. Они восстанавливают кожный покров.

Люди используют множество парфюмерных гигиенических средств, которые имеют щелочную среду, заявила медик. Если пользоваться ими часто, то поверхностно активные вещества и кожно-липидный слой разрушаются. Кожа становится более сухой.

Если человек полностью здоров и проблем с кожей нет, то он может хоть каждый день пользоваться мочалкой, скрабом и ходить в душ, считает специалист.

Она объяснила, что сейчас есть много крем-гелей для чувствительной кожи для частого применения, которые не высушивают кожу. Средства масс-маркета для душа из-за их агрессивности врач покупать не советует.

"Для частого использования лучше использовать средства, которые по составу ближе к нашей коже: мягкие очищающие базы с PH6, без щелочной среды", – уточнила она.

Специалист добавила, что мыться под очень горячей водой вредно, лучше же всего контрастный душ. "Иначе кожа начинает сохнуть, потому что с горячей водой в кожу проникают бактерии", – обратила внимание Яковлева.

"Думаю, что интенсивно очищать кожу при помощи скрабов и мочалок достаточно один раз в неделю", – заключила она.

Дерматолог также прокомментировала вопрос о частоте мытья головы.

"Голова по-разному у всех загрязняется. Также и гигиенические процедуры. Вопрос индивидуальности. Можно мыться каждый день, но при этом использовать щадящие скрабы, гели для душа, увлажнять кожу", – указала эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что, по утверждению дерматологов, современные люди моются слишком часто, несообразно загрязнению тела. Принимать душ и ванну ежедневно может быть вредно из-за риска инфекций. Кроме того, говорилось, что горячая ванна провоцирует сердечный приступ в пять раз интенсивнее, чем физические упражнения.

Людям с хроническими нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы горячие ванны противопоказаны, прежде всего в холодное время года. Специалисты утверждают, что чистой одежды и нижнего белья достаточно для общей чистоты.