В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

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Как правильно принимать ванну, рассказал обладатель статуса "Московский врач", заведующий отделения помощи на дому поликлиники №121 Василий Фролов, сообщает Агентство "Москва". Он не рекомендует долго лежать в горячей ванне, часто мыть голову и ежедневно пользоваться мочалкой.

В частности, врач утверждает, что посещение бани с прогреванием организма и контрастным омовением раз в неделю никому не навредит, а даже напротив. А вот дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, не советуют.

В ванне с водой до 35 градусов можно посидеть 15 минут. Если задержаться, увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды. Кроме того, вредно это и для кожи – быстрее идет процесс старения.

Не стоит ежедневно пользоваться мочалкой – ее лучше заменить мягким гелем для душа. Фролов пояснил, что ее частое использование увеличивает риск микротравм кожи и провоцирует сухость кожи, что негативно в плане развития дерматологических заболеваний.

Эксперт отмечает, что оптимально использовать мочалку два–три раза в неделю, скрабом для тела тоже не следует пользоваться часто, лучше один раз в неделю.

Голову при нормальной жирности рекомендуется мыть дважды в неделю. Ежедневное мытье пересушивает кожу и приводит к возникновению проблем с ней. После мытья обязательно нужно вытереться насухо, особенно между пальцев ног для профилактики грибка.