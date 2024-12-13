Глава Минтруда Котяков: вопрос о выходном 31 декабря неактуален из-за переносов

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В настоящее время вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, не актуален. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, график праздничных дней позволяет сделать 31 декабря выходным, используя переносы.

"У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи", – добавил Котяков.

Накануне Госдума отклонила законопроект, предлагающий сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. При этом в конце 2024 года россиян ждет шестидневка, которая продлится с 23 по 28 декабря. Благодаря этому сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30-го числа.

Сами новогодние праздники продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.