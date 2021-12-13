Самолет МЧС России доставил в ЮАР мобильную лабораторию

Фото: МЧС России/ТАСС

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в ЮАР мобильную лабораторию на базе "Камаза". Об этом сообщает ТАСС.

На борту, приземлившегося в аэропорту Йоханнесбурга, находятся также вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава РФ и оперативная группа МЧС РФ.

Спецборт по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в ЮАР 11 декабря. Загрузку мобильной лаборатории производили на базе автомобиля "Камаз" в аэропорту Волгограда. В страну также доставят 200 тысяч единиц тест-систем для диагностики коронавируса.

По последним данным, новый штамм "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. Так, его обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это подтверждает высокую заразность вируса.

