Самолет МЧС России доставил в ЮАР мобильную лабораторию

13 декабря, 23:59
Фото: МЧС России/ТАСС
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в ЮАР мобильную лабораторию на базе "Камаза". Об этом сообщает ТАСС.
На борту, приземлившегося в аэропорту Йоханнесбурга, находятся также вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава РФ и оперативная группа МЧС РФ.
Спецборт по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в ЮАР 11 декабря. Загрузку мобильной лаборатории производили на базе автомобиля "Камаз" в аэропорту Волгограда. В страну также доставят 200 тысяч единиц тест-систем для диагностики коронавируса.
По последним данным, новый штамм "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. Так, его обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это подтверждает высокую заразность вируса.
"Омикрон" подтвержден у 16 человек, вернувшихся в РФ из ЮАР
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