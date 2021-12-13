Ученый объяснил, как препарат от алкоголизма может помочь в лечении коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Заведующий лабораторией молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова, вирусолог Роман Зиновкин в разговоре с Москвой 24, что применять средство от алкоголизма для лечения COVID-19 без проведения клинических испытаний нельзя.
Ранее ученые из США исследовали данные 944 127 человек, 2 233 из которых принимали "Дисульфирам". Этот препарат применяется для лечения алкогольной зависимости. По данным американских специалистов, риск заболеть коронавирусом у тех, кто принимал это лекарство, был на 34% ниже. Более того, ни один из исследуемых пациентов не умер от COVID-19.
По словам Зиновкина, "Дисульфирам" и раньше попадал в поле зрения специалистов как средство для борьбы с вирусами.
"Это началось еще с появления предыдущих коронавирусов. Несколько лет назад вышла работа, которая показала, что "Дисульфирам" теоретически может затруднять работу одного из вирусных ферментов. Это явилось предпосылкой, чтобы рассматривать его как возможное лекарство при коронавирусе сразу с его появления. Потому что это логично вытекало из той предыдущей работы", – рассказал эксперт.
Зиновкин объяснил, что "Дисульфирам" превращает алкоголь в организме человека в токсичный альдегид, который вызывает у него сильнейшее отравление. Таким образом, возникает рефлекторное отвращение к спиртному, а вместе с этим и психологическая зависимость, говорит специалист.
Несмотря на то что "Дисульфирам" выпускается довольно давно, применять его в скором времени для лечения больных коронавирусом нельзя, подчеркнул ученый.
"Кто знает, какие еще побочные эффекты могут развиться. Вообще это не в практике внедрения каких-либо лекарственных средств. Обязательно должны пройти клинические испытания. Насколько я понял, в Америке они уже начались и должны завершиться в 2022 году. Тогда появятся более надежные данные о его эффективности против COVID-19", – говорит Зиновкин.
Однако перспективы применения "Дисульфирама" специалист оценивает со сдержанным оптимизмом.
"Поскольку у нас в стране таких людей довольно много, я не уверен, что они захотят садиться на такую безалкогольную диету с приемом каких-то таблеток", – резюмировал эксперт.
Ранее главврач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что самостоятельное лечение коронавирусной инфекции может быть смертельно опасным. Это связано с ее быстрым развитием в организме, говорит он.
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