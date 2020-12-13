Треть компаний РФ намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году

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Повысить зарплаты сотрудникам в будущем году намерены порядка 32 процентов работодателей. Исследование провел сервис "Работа.ру".

Уточняется, что в опросе участвовали более 1,5 тысячи респондентов.

Увеличить количество сотрдуников в штате желают 35 процентов опрошенных. Такое же количество респондентов высказалось за открытие новых направлений деятельности в 2021 году, а 25 процентов участников исследования будут развиваться в одном направлении бизнеса.

Кроме того, 23 процента работодателей хотят начать активное обучение сотрудников, еще 19 процентов компаний готовы выделить дополнительный бюджет на рекламу и маркетинг, 15 процентов будут по-новому поощрять сотрудников, а 9 процентов введут систему нематериальных бонусов.

Кроме того, некоторые респонденты в графе "Другое" указывали, что изменений не планируют.

Ранее большая часть россиян заявили, что с переходом на удаленную работу их график стал ненормированный, но при этом значительно уменьшились расходы на транспорт и питание.

Россиян удаленный формат работы радует в том числе из-за возможности работать в любом месте, появления больше свободного времени и уменьшения стрессовых ситуаций. Помимо этого, респонденты отвечали, что дистанционная работа дает возможность им больше уделять внимание семьей и не соблюдать положенный дресс-код.

