Главную новогоднюю елку страны спилили в Бородинском лесничестве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области спилили главную новогоднюю елку страны, которую установят на Соборной площади Кремля, передает Агентство "Москва".

Дерево начали выбирать еще летом специалисты управления делами президента совместно с правительством области. По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей составляет 6 метров.

При выборе елки особое внимание уделяют правильной форме, окраске, отсутствию усохших и сломанных веток.

Ожидается, что 15 декабря в сопровождении полицейского эскорта новогоднюю ель отправят в Москву.

На Манежной площади в преддверии Нового года появится "Сказочный лес". Порядка 450 искусственных елей превратят эту часть города в сказочный лабиринт. Каждое дерево украсят разнообразными игрушками.

Ранее сообщалось, что власти Московской области запланировали с 20 декабря запустить акцию, в рамках которой все желающие смогут самостоятельно срубить елку к Новому году.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников рассказал, что один питомник находится на северо-западе области, второй – на юго-востоке – в Виноградове и Дмитрове. Стоимость елки будет доступной – от 500 до 1 тысячи рублей.