"Пьяные не нужны". Милонов поддержал продажу хорошего пива на стадионах

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за продажу пива на стадионах, подчеркнув, что оно должно быть хорошим. По его словам, законопроект о возврате пива на стадионы существенно доработают поправками.

"Если это будет пиво, то ничего плохого я не вижу – если хотят смотреть футбольные матчи, то пускай смотрят с пивом. Только пиво пусть будет хорошее, а не то порошковое пойло, которым пытаются напоить наших болельщиков. Нужно настоящее, сваренное", – заявил он Москве 24.

Депутат уточнил, что поправки в законопроект будут внесены по поводу крепости напитка и его натуральности.

"Я думаю, что нужна невысокая крепость, не больше 5% алкоголя, пусть в туалет бегают чаще. Нам не нужны пьяные, они и так там раздухарятся, что ого-го, ходят и орут как сумасшедшие", – подчеркнул парламентарий.

13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате пива на стадионы. Согласно документу, учреждения общественного питания, официально работающие на стадионах во время футбольных матчей, смогут продавать как пиво, так и пивные напитки. Для этого необходимо будет заключить соответствующее соглашение с организаторами игр.

Новый законопроект также устанавливает порядок расходования средств, полученных от продажи пива и напитков на его основе. Устанавливается, что выручку от продаж и спонсорских соглашений обяжут направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными министерством спорта РФ.

Идею возвращения пива на стадионы не поддержали в Роспотребнадзоре. Специалисты обратили внимание законодателей и граждан на то, что употребление алкоголя может провоцировать физиологические и психологические проблемы со здоровьем.

Аналогичное мнение высказал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По мнению специалиста, спорт должен ассоциироваться со здоровым образом жизни.

