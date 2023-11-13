Климатическая зима наступила в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Климатическая зима пришла в Москву. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

"В Москве климатическая зима наступила сегодня. Именно 13 ноября, согласно действующим климатическим нормам, осредненным за период 1991–2020 годов, средняя суточная температура составляет 0 градусов. Завтра она уже будет -0,1 градуса", – говорится в публикации.

Отмечается, что дальше будет становиться только холоднее, пока средний суточный показатель не опустится до -6,5 градуса.

Эксперты объясняют, что календарная зима наступает 1 декабря, астрономическая – 22 декабря, метеорологическая – при переходе фактической температуры через ноль, а климатическая – при переходе через ноль среднесуточной температуры, полученной при осреднении за 30 лет.

Синоптики обращают внимание, что в последнее время климат становится теплее, вычисляются новые нормы, меняются даты наступления климатической зимы. Кроме того, морозы каждый год приходят в разное время, подчеркивают эксперты.

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 21:00 14 ноября. Гидрометцентр отметил, что порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 50% месячной нормы осадков выпало за минувшие сутки в Центральной России. 27% месячной нормы выпало в Москве, 40% – в Подмосковье.



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