13 ноября, 11:10Общество
Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение будет действовать до 21:00 14 ноября. Порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду.
В понедельник, 13 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшие, местами умеренные осадки. Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов, в области – от 1 до 6 градусов.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 50% месячной нормы осадков выпало за минувшие сутки в Центральной России. 27% месячной нормы выпало в Москве, 40% – в Подмосковье.
Также синоптик сообщал, что метеорологическая зима нагрянет в Москву 17 ноября. В этот день произойдет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.
Синоптик рассказал, когда в Москву придут заморозки
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