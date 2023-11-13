Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 14 ноября. Порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду.

В понедельник, 13 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшие, местами умеренные осадки. Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов, в области – от 1 до 6 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 50% месячной нормы осадков выпало за минувшие сутки в Центральной России. 27% месячной нормы выпало в Москве, 40% – в Подмосковье.

Также синоптик сообщал, что метеорологическая зима нагрянет в Москву 17 ноября. В этот день произойдет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.

Синоптик рассказал, когда в Москву придут заморозки