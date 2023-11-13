Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 50% месячной нормы осадков выпало за минувшие сутки в Центральной России. Около трети (27%) месячной нормы выпало в Москве, 40% – в Подмосковье, написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В Москве за минувшие сутки выпало 14 миллиметров осадков или 27% от месячной нормы. В Подмосковье больше всего выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске – 15 миллиметров и в Можайске – 19 миллиметров (40% от месячной нормы)", – сообщил он.

Тишковец добавил, что дожди прошли почти на всей территории Восточно-Европейской равнины. Больше всего осадков выявили в Смоленской (19 миллиметров), Тверской (21 миллиметр), Брянской и Липецкой (22 миллиметра), Новгородской (23 миллиметра) и Калужской (25 миллиметров) областях. По его словам, это половина от всего месячного объема небесной влаги.

Ранее Тишковец сообщал, что метеорологическая зима нагрянет в Москву 17 ноября. В этот день произойдет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.

В понедельник, 13 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшие, местами умеренные осадки. Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов, в области – от 1 до 6 градусов.

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