В Москве выявили 4 185 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки выявили 4 185 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 160 пациентам, скончались 97 заболевших. На искусственной вентиляции легких находятся 756 человек.

Также Оперштаб рассказал о переболевших коронавирусом. В Москве выздоровели еще 6 597 пациентов. Общее число выздоровевших после лечения от COVID-19 достигло 1 674 966 человек.

В России за последние сутки выявили 39 256 новых случаев коронавируса. В 3 688 (9,4%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Накануне, 12 ноября, в России был зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат для борьбы с коронавирусом. Производство новинки запланировано на декабрь 2021 года.