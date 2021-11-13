Врач предупредила об опасности употребления кофе при коронавирусе

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 призвала людей, болеющих COVID-19, не употреблять тонизирующие напитки.

По словам эксперта, многие при заражении чувствуют усталость и головокружение, но, вместо того чтобы поспать, пытаются взбодриться: пьют энергетики и кофе, стимулируя нервную систему.





Елена Соломатина врач-диетолог Надо понимать, что сон – это исцеление. И не нужно пытаться искусственно прервать просьбу организма об отдыхе, потому что отдых при коронавирусе очень важен. Поэтому кофе и энергетики здесь могут сыграть злую шутку.

Соломатина объясняет, что во время болезни нужно пить больше воды, а кофеин, наоборот, способствует обезвоживанию. Поэтому специалист советует не злоупотреблять тонизирующими напитками до выздоровления.

Кроме того, диетолог рекомендует отказаться от употребления сахара, соли и газированных напитков. Вредные бактерии также очень любят обработанное мясо: бекон и сосиски, предупреждает врач.

"Соль в большом количестве сгущает кровь, не дает ей нормально течь. И белки иммунной системы не могут быстро достигнуть того места, где они нужны, и вступить в борьбу с врагом", – объясняет эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Если человек ест меньше овощей и фруктов, а больше – красного мяса, причем употребляет его каждый день, особенно в жареном виде, то это вызывает воспаления, пища долго переваривается. Иммунная система отвлекается на это.

Предпочтение, по словам диетолога, стоит отдать овощам, фруктам, морепродуктам, жирной рыбе и кисломолочным продуктам.

"Нам также необходим витамин А, он содержится в яичном желтке. Еще каротиноиды, которые есть в желто-оранжевых продуктах. Они укрепляют слизистую, чтобы вирус не прикрепился, как профилактика", – советует специалист.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что употребление черного перца не только не помогает бороться с коронавирусом, но еще и способно нанести вред организму. Вещество пиперин, которое содержится в продукте, пока только проходит испытания, подчеркнула эксперт, его эффективность в борьбе с COVID-19 еще не доказана. Если сейчас начать есть перец ложками, то это, скорее всего, приведет к развитию гастрита, а не победе над инфекцией, заключила она.