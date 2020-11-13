В Госдуме доработали закон о запрете рекламы приборов, искажающих данные счетчиков ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять закон, по котому будет ограничена реклама средств, способных влиять на показания счетчиков ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о втором чтении законопроекта. В первой версии документа реклама товаров, которые останавливают или замедляют подсчет потребления, запрещалась прямо.
В новой редакции указано, что запрещается указывать в рекламе на то, что объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии.
Документ могут рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 17 ноября.
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний ранее направила в Госдуму законопроект об изменении порядка оснащения жилых домов счетчиками. Эксперты заявили, что менять счетчики необходимо либо во всем доме, либо отказаться от проекта, поскольку замена устройств в каждой отдельной квартире нецелесообразна с экономической точки зрения.
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