Мурашко заявил, что коечный фонд в РФ свободен в среднем на 20%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Михаил Мурашко заявил, что коечный фонд в РФ свободен примерно на 20%.

"Сегодня в целом по стране развернуто 260 тысяч коек. В среднем по стране свободного коечного фонда на уровне где-то 18–19%", – сообщил министр здравоохранения в эфире телеканала "Россия 1".

Мурашко подчеркнул, что в 30 регионах РФ загруженность коек достигает 90%.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, – это почти 900 тысяч человек", – отметил он.

Глава Минздрава уточнил, что 75% всех заболевших коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. Остальные пациенты проходят лечение в стационарах. По словам Мурашко, в совокупности это дает большую нагрузку на систему здравоохранения.

За последние сутки в России подтвердили 21 983 новых случая COVID-19. Без клинических проявлений болезни было зафиксировано 5 494 (25,0%) случая.

