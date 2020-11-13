Мурашко заявил, что коечный фонд в РФ свободен в среднем на 20%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Михаил Мурашко заявил, что коечный фонд в РФ свободен примерно на 20%.
"Сегодня в целом по стране развернуто 260 тысяч коек. В среднем по стране свободного коечного фонда на уровне где-то 18–19%", – сообщил министр здравоохранения в эфире телеканала "Россия 1".
Мурашко подчеркнул, что в 30 регионах РФ загруженность коек достигает 90%.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, – это почти 900 тысяч человек", – отметил он.
Глава Минздрава уточнил, что 75% всех заболевших коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. Остальные пациенты проходят лечение в стационарах. По словам Мурашко, в совокупности это дает большую нагрузку на систему здравоохранения.
За последние сутки в России подтвердили 21 983 новых случая COVID-19. Без клинических проявлений болезни было зафиксировано 5 494 (25,0%) случая.
В Москве за сутки выявили 5 974 новых случая заражения COVID-19
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