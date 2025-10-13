Свыше 31,6 млн карт москвича было выпущено с 2001 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы пользуются возможностями карты москвича уже 24 года. Всего с 2001-го было выпущено более 31,6 миллиона карт, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

Более 970 тысяч карт москвича выпустили в 2025 году. Карта помогает получать социально значимые услуги и скидки, пользоваться льготным или бесплатным проездом, записываться к врачу и делать многое другое. Сейчас картой пользуются около 5 миллионов человек.

"Мы продолжаем развивать функции карты для удобства жителей столицы: расширяем ее возможности, запускаем специальные проекты для информирования горожан, а также активно используем социальные сети для взаимодействия с держателями", – рассказала руководитель проекта "Карта москвича" в департаменте Олеся Кузьмина.

Она добавила, что для проверки льгот задействовано около 30 информационных систем городского и федерального уровня. Благодаря этому 93% заявок на оформление карты обрабатываются в течение пяти дней. Средний срок обработки заявления составляет два дня.

В 2003 году для держателей карты была создана дисконтная программа. В ней участвует около 9 тысяч торговых точек, а воспользоваться предложениями можно не только в столице, но и по всей стране.

Кроме того, учащимся московских школ, колледжей и вузов карта позволяет пользоваться льготным проездом. По ней можно проходить в учебное заведение и оплачивать покупки в столовой, а также посещать музеи и выставочные залы по программе "Музеи – детям".

В свою очередь, горожане старшего поколения могут использовать карту для мероприятий проекта "Московское долголетие". Дети, которые уже достигли семилетнего возраста, но еще обучаются в дошкольных образовательных учреждениях, тоже могут получить ее.

С 2022 года карту москвича начали выпускать с чипом отечественного производства. Также оформить ее стало возможным на портале mos.ru. Еще держатели могут привязать карту в приложении "Метро Москвы".

Для инвалидов I и II группы обновили дизайн карты. В частности, в 2023 году на нее шрифтом Брайля нанесли надпись "СКМ" (социальная карта москвича), серию, номер, срок действия и телефон горячей линии. На сегодняшний день выпущено более 140 тысяч таких карт.

Помимо прочего, карту можно использовать в мобильном приложении "Социальный работник". Вместе с тем в прошлом году для удобства жителей на mos.ru заработал сервис для уточнения статуса и срока действия карты. Кроме того, был создан специальный проект "С картой москвича. Интерактивный гид по проезду в Москве и области".

Весной столичный департамент информационных технологий при поддержке департамента культуры и проекта "Активный гражданин" провел конкурс "Создай новую карту москвича". Дети в возрасте от 7 до 14 лет прислали более 2,3 тысячи рисунков.

Уведомление о готовности карты приходит пользователям в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту. Дошкольники, учащиеся школ и колледжей столицы могут забрать ее в учебном заведении. Тем, кто получает образование в частных школах или за пределами Москвы, а также другим льготным категориям граждан нужно обратиться в выбранный центр госуслуг "Мои документы".

Ранее в приложении "Метро Москвы" появилась функция пополнения "Тройки" через Mir Pay. Пассажирам необходимо добавить данные банковской карты в сервис, после чего выбрать способ оплаты и подтвердить платеж. Для записи платежа можно воспользоваться турникетами метро и МЦК, а также валидаторами или терминалами по продаже билетов.