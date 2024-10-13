В НАК назвали потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в соцсетях

Фото: 123RF/burdun

Национальный антитеррористический комитет (НАК) в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях разослал информацию, в которой предложил считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях. Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.

Ведомство попросило учителей обращать внимание на детей, которые состоят в "группах деструктивного и агрессивного спектра", интересуются шок-контентом, выкладывают материалы про оружие, восхищаются "нацистами, фашистами, анархистами", а также выкладывают посты на тему "Меня никто не понимает". Кроме того, рекомендуется следить за детьми, у которых менее 100 друзей в соцсетях.

Для противодействия террористической идеологии в НАК предложили усилить роль пропаганды традиционных ценностей.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала соцсеть Likee самой опасной платформой для детской аудитории. По ее мнению, Роскомнадзор должен применить к данной площадке соответствующие меры.

Кроме того, глава Лиги подчеркивала, что на видеохостинге YouTube размещаются фейки и экстремистские материалы. По ее словам, сервис уже "заработал на 300 блокировок" за то, что не удаляет запрещенный контент. Однако для решения о его запрете необходима альтернатива, которой на данный момент у этой платформы нет, отметила Мизулина.

