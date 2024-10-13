Облачная погода с порывистым ветром ожидается в Москве 13 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве в последний день недели, 13 октября. По области местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 2 градусов, по области – до минус 1 градуса.

Североатлантический циклон "Хельма" обрушится на Москву на следующей неделе. Он принесет с собой похолодание, дожди и мокрый снег.

МЧС Москвы предупредило горожан о минусовых температурах, осадках в виде дождя и снега в понедельник, 14 октября. В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов просят снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов в Москве в последней декаде октября. На этом фоне автомобилисты могут начинать менять летнюю резину на зимнюю, советуют синоптики.