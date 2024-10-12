Синоптик Леус: циклон "Хельма" принесет в Москву мокрый снег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Североатлантический циклон "Хельма" обрушится на Москву на следующей неделе. Он принесет с собой похолодание, дожди и мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5°, а это уже климатическая норма первых дней ноября", – написал он.

По словам синоптика, 15 октября столичный регион попадет под влияние задней части циклона, который движется на северо-запад. Погода останется облачной с порывистым ветром, а температура составит от 6 до 8 градусов.

В среду, 16 октября, влияние "Хельмы" на погоду ослабнет, осадки будут носить локальный и кратковременный характер. Однако похолодание не пройдет, и показатели температуры останутся на том же уровне, добавил метеоролог.

Ранее МЧС Москвы предупредило горожан о минусовых температурах, осадках в виде дождя и снега в понедельник, 14 октября. В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов просят снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов в Москве в последней декаде октября. На этом фоне автомобилисты могут начинать менять летнюю резину на зимнюю, советуют синоптики.

