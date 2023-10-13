Сбой в отоплении произошел на четырех улицах в подмосковных Химках

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Четыре улицы в подмосковных Химках лишились отопления по причине технологических сбоев. Подачу тепла восстановят 14 октября, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

"Министерство энергетики Подмосковья провело еженедельный штаб по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2023–2024 годов в городском округе Химки. В то же время имеется ряд технологических сбоев, которым сейчас уделяется пристальное внимание", – говорится в сообщении.

Речь идет о домах на Совхозной, Пожарской, Библиотечной и Зеленой улицах. Как отметили в ведомстве, специалисты проводят работы по восстановлению отопления.

"Сейчас над налаживанием отопительной системы работают 37 единиц техники, 115 человек инженерского состава", – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Ранее стало известно, что все системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы в столице. В этом году отопительный сезон начался позже на фоне хорошей погоды. При этом в прошлом году отопление в соцучреждениях включили по заявкам в первой половине сентября, в жилые дома оно начало поступать с 18 сентября.

В конце сентября Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. По его словам, возможности столичных теплосетей позволят стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности городских программ и инфраструктурных проектов.

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