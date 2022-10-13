Психотерапевт предупредил об опасности медитаций для некоторых людей

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Эксперты рассказали, в каких случаях медитации могут быть противопоказаны. Об этом сообщает "Лента.ру".

Тренер практик осознанности платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Роза Алиева указала на важность медитации для формирования осознанности. Кроме того, упражнения снижают тревожность и решают проблемы со сном.

Вместе с тем медитации не подходят тем, кто ищет легкое решение своих проблем.

"Практика раз в месяц не поможет значительно улучшить свое состояние. Для восстановления ментального здоровья нужна регулярность", – подчеркнула Алиева.

Она объяснила, что выполнять медитационные упражнения не рекомендуется людям с шизофренией, эпилепсией и неврозом в острой стадии.

По словам психотерапевта Рушеля Блаво, медитативные практики стимулируют выработку гормона серотонина. В результате у людей, страдающих психическими расстройствами, может произойти всплеск тревоги и панических атак. Кроме того, существует риск развития паранойи и даже галлюцинаций.

Ранее врач-рефлексотерапевт Ирина Цой и невролог Елена Сопова рассказали о способах снять стресс. По мнению экспертов, подойдут дыхательная гимнастика, йога, медитация и некоторые иные практики.

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