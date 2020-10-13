Британский эксперт рассказал о новых правилах этикета COVID-эпохи

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Исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner Уильям Хэнсон рассказал о новых правилах этикета, которые диктует жизнь во время коронавируса, сообщает РИА Новости.

По его словам, с COVID-19 изменилось то, как люди стали здороваться. Эксперт также отмечает, что нужно проявлять тонкость и тактичность, когда собеседник не надевает маску или не держит безопасную социальную дистанцию.

Он не советует спрашивать у собеседника, почему тот не в маске, поскольку, как считает Хэнсон, это звучит очень агрессивно.

"Я бы всегда спрашивал именно: "Есть ли у вас возможность надеть маску?", потому что, возможно, человек не может ее носить и у него есть очень веская причина для этого, которую вы не знаете", – отметил он.

Хэнсон предположил, что такой причины, скорее всего, нет, но человеку стоит дать возможность воспользоваться "презумпцией невиновности", считает он.

В случае если собеседник подходит слишком близко, эксперт рекомендует связать проблему недостаточной дистанции с собой, а не с ним.

"Например, если вы бы вы стояли слишком близко ко мне, я бы сказал что-то вроде: "О, я должен вам дать побольше места" и на этих словах отступил бы назад", – сказал он.

Хэнсон не советует выговаривать собеседнику за то, что тот стоит слишком близко. Он подчеркнул, что хорошие манеры – это когда ты думаешь о других людях.

Если человек не хочет идти на мероприятие, на котором соберется слишком много людей, не стоит говорить об этом прямо. "Вы просто говорите, что не можете прийти", – рекомендует он.

Если же человек уже пришел на вечеринку, говорить весь вечер про коронавирус не стоит, отмечает Хэнсон. Он также не рекомендует спорить и переубеждать тех, кто не верит в существование пандемии.

По данным ВОЗ на 13 октября, в мире выявлено уже более 37,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,074 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

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