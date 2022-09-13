Иммунолог рассказал, можно ли самостоятельно отличить COVID-19 от гриппа

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что коронавирус можно отличить от гриппа только с помощью специальных исследований.

Ранее жителей столицы предупредили о начавшемся сезоне гриппа и ОРВИ. Дело в том, что установившаяся в городе влажная и холодная погода способствует распространению этих заболеваний.

По словам Крючкова, симптомы заражения COVID-19 похожи на заболевание ОРВИ и гриппом, поэтому для точной постановки диагноза понадобится исследование.

"По клинике никак не отличить. Симптомы схожие у большинства людей. Подавляющее большинство случаев коронавируса легкие, и, соответственно, отличить в этом случае COVID-19 от гриппа невозможно", – отметил эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Можно отличить лабораторно. Существуют лабораторные исследования, ПЦР, проводится тест на антиген.

Если человек уже выздоровел и хочет узнать, чем именно он переболел, то может сдать тест на антитела, заключил специалист.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, как защититься от ОРВИ и гриппа. Эксперт посоветовала носить маски в общественных местах и чаще мыть руки. Кроме того, одним из лучших способов защиты от гриппа является вакцинация, добавила она.

