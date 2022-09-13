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Общество

09:19

Нарколог предупредил о последствиях употребления алкоголя подростками

обществодети

Фото: depositphotos/Sonar

Употребление алкогольных напитков в подростковом возрасте приводит к поражению головного мозга и другим опасным последствиям, предупредил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Когда головной мозг еще не сформирован, соответствующий будет уровень интеллекта, зависимость будет более прогрессивно развиваться и, к сожалению, многие даже до 30 лет не доживут", – сказал он.

По мнению Казанцева, предложения о поднятии минимального возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года заслуживают внимания, однако требуется принятие и других мер.

"Я все-таки считаю, что это не решение проблем. Все равно запретный плод сладок, то есть нужно решать другими способами, необходима социальная реклама о последствиях алкоголизма, больше бесплатных секций, кружков", – отметил специалист.

Ранее Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному.

Президент призвал развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделить необходимое внимание объектам культуры, а также заниматься вопросами здравоохранения.

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