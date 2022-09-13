Нарколог прокомментировал данные Минздрава о снижении потребления алкоголя в РФ

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Снижение употребления алкоголя в РФ наблюдается, однако статисткой не учитывается группа населения, которая самостоятельно варит и пьет самогон. Об этом заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

По данным Минздрава, количество употребляемого алкоголя с 2008 по 2021 годы в РФ снизилось с 15,7 до 9 литров в год. Показатель стал меньше на 43%.

Однако, по словам нарколога, он не отмечал снижения пациентов с подобной зависимостью.

"Во многих регионах, я недавно был в Якутии, практически не покупают в магазинах, а каждый второй хвастается, что сам самогон варит. Соответственно, они не попадают в эту группу, то есть уже меньше, чем 40%. По количеству пациентов я не отмечаю снижения на 40%, этого нет", – сказал Казанцев.

Врач добавил, что алкоголь не является веществом, необходимым для жизни в XXI веке. По его словам, в настоящее время необходимо отличаться креативностью, выдавать успешные идеи и быть активным.

"Чем больше состояние опьянения, чем больше запой, то нет такой активности абсолютно, это затормаживающий вариант, и нет там никакого развития. Молодежная среда действительно уменьшилась, я не скажу, что они перестали употреблять алкоголь абсолютно, но, тем не менее, по количеству стало гораздо меньше", – добавил Казанцев.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный также подверг сомнению данные ведомства о количестве страдающих от алкогольной зависимости в РФ. По его словам, данные Минздрава о том, что в стране страдают алкоголизмом 1,2 миллиона жителей, неверные.

Он сообщил, что ежегодно от алкогольной зависимости в стране умирают 50 тысяч человек. Куриный отметил, что принимаемые государством меры в борьбе со смертностью недостаточно эффективны.