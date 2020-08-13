Роспотребнадзор пока не получил предложения о разрешении массовых мероприятий в музеях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор пока не получил от министерства культуры РФ предложения о разрешении массовых мероприятий более чем для 50 участников, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Как только поступит данный документ, он будет рассматриваться в установленном порядке", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее министерство культуры предложило смягчить требования по организации профилактических мероприятий. Предлагалось разрешить проведение в музеях мероприятий более чем для 50 человек, если это будет одобрено местными властями. Также там высказали предложение об увеличении экскурсионных групп до 20 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены. По словам градоначальника, эпидемиологическая ситуация не позволяет провести праздник настолько масштабно, как к этому привыкли горожане.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: