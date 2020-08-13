Роспотребнадзор пока не получил предложения о разрешении массовых мероприятий в музеях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор пока не получил от министерства культуры РФ предложения о разрешении массовых мероприятий более чем для 50 участников, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Как только поступит данный документ, он будет рассматриваться в установленном порядке", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее министерство культуры предложило смягчить требования по организации профилактических мероприятий. Предлагалось разрешить проведение в музеях мероприятий более чем для 50 человек, если это будет одобрено местными властями. Также там высказали предложение об увеличении экскурсионных групп до 20 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены. По словам градоначальника, эпидемиологическая ситуация не позволяет провести праздник настолько масштабно, как к этому привыкли горожане.