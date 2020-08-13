Минкультуры РФ попросило Роспотребнадзор увеличить число людей в экскурсионных группах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство культуры Российской Федерации обратилось в Роспотребнадзор с предложением смягчить требования в части профилактики распространения коронавируса в музеях. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В частности, предлагается увеличить численность экскурсионных групп с пяти до 20 человек при соблюдении между участниками дистанции до 1 метра", – рассказали в ведомстве.

Еще одно предложение, в случае одобрения, позволит музеям принимать экскурсионные группы по заявкам турфирм. Эту инициативу ранее уже разработали в Российском союзе туриндустрии.

Наконец, в министерстве культуры предложили разрешить проведение массовых мероприятий в культурных учреждениях. Речь идет об увеличении лимита с 50 человек до 50% от максимальной вместимости музеев, но с учетом социальной дистанции.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены. По словам градоначальника, эпидемиологическая ситуация не позволяет провести праздник настолько масштабно, как к этому привыкли горожане.

