Самодельный респиратор и плюшевый ковер появились в "Музее самоизоляции"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Более сотни историй и предметов для проекта "Музей самоизоляции" получил за месяц Музей Москвы. В коллекцию добавились плюшевый ковер в форме шкуры тигра и самодельный респиратор в стиле стимпанк, сообщает ТАСС.
Менеджер цифровых проектов Музея Москвы Тамара Великоднева рассказала, что многие участники пишут, что весна текущего года стала для них временем испытаний и изменений.
"Мы сопереживаем каждой истории и благодарны тому, что участники проекта рассказывают нам о том, какие вещи или занятия помогли им справиться со сложившейся ситуацией", – отметила Великоднева.
Сбор заявок продлится до 31 августа включительно. Все желающие могут поделиться снимками, видео, дневниками, личными вещами, талисманами, ассоциирующимся с пандемией коронавируса.
16 июля в Белом зале Музея Москвы открылась выставка "Москва. Великая пустота" лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева.
Экспозиция включает 45 черно-белых панорамных снимков столицы во время пандемии и режима самоизоляции. На них город запечатлен без людей и машин. Увидеть можно Красную площадь, отель "Метрополь", "Зарядье", Парк Горького, Новый Арбат и Пушкинскую.
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