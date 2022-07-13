Завершены исследования вакцины четвертого поколения против оспы "ОртопоксВак"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявил о завершении клинических исследований вакцины четвертого поколения "ОртопоксВак" против натуральной оспы, сообщает РИА Новости.

"В мае 2022 года в министерство здравоохранения РФ поданы документы на регистрацию препарата", – отметили в центре.

В "Векторе" пояснили, что данный препарат создан на основе ослабленного живого вируса осповакцины, который был получен с помощью последовательного выключения 6 генов заразности в исходном вирусе.

Уточняется, что "ОртопоксВак" позволяет сформировать устойчивый иммунитет, а также обладает высоким профилем безопасности.

Ранее сообщалось, что "Вектор" проводит испытания новой вакцины, которая будет эффективна против оспы обезьян. По словам главного внештатного детского аллерголога-иммунолога министерства здравоохранения Московской области Андрея Продеуса, новая вакцина "находится чуть ли не в третьей фазе клинических испытаний".

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним – под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

