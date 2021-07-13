Синоптик пообещал россиянам жару до конца лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По прогнозам синоптиков, температура по всей России будет оставаться повышенной до конца лета, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.
"По предварительным расчетам оцениваем, что и вторая половина июля и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими", – заявил он.
Также Вильфанд отметил, что на фоне этого ярко выраженного тренда прогнозируются значительные колебания – погода будет "нервничать", отметил метеоролог.
Ранее Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице превышает норму на 8–10 градусов. По его словам, в городе наблюдается так называемый тепловой стресс. Из-за жары в городе объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптик также пообещал, что с понедельника температура в столице снизится до 27–29 градусов. Это тоже выше нормы, но уже на 5 градусов.
При этом, по его словам, начиная с четверга, 15 июля, в Москву придут облачность и небольшие дожди. Также в городе будет наблюдаться крайне редкое и необычное для столичного региона погодное явление – сухие грозы.
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