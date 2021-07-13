Синоптик пообещал россиянам жару до конца лета

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По прогнозам синоптиков, температура по всей России будет оставаться повышенной до конца лета, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительным расчетам оцениваем, что и вторая половина июля и август в среднем по территории нашей страны будут жаркими", – заявил он.

Также Вильфанд отметил, что на фоне этого ярко выраженного тренда прогнозируются значительные колебания – погода будет "нервничать", отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура воздуха в столице превышает норму на 8–10 градусов. По его словам, в городе наблюдается так называемый тепловой стресс. Из-за жары в городе объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптик также пообещал, что с понедельника температура в столице снизится до 27–29 градусов. Это тоже выше нормы, но уже на 5 градусов.

При этом, по его словам, начиная с четверга, 15 июля, в Москву придут облачность и небольшие дожди. Также в городе будет наблюдаться крайне редкое и необычное для столичного региона погодное явление – сухие грозы.