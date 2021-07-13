Россиян предупредили о "махровой" жаре и "мешках холода"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе ждет очень жаркая погода, тогда как в Сибири жара, наоборот, спадет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория европейской части России. На 8–9 градусов температура выше нормы", – приводит его слова РИА Новости.

Метеоролог подчеркнул, что то же самое касается Дальнего Востока, причем как южной, так и северной его части.

Между тем на территории Западной Сибири, Уральского федерального округа и Красноярского края ожидается похолодание: там температура воздуха будет на 4–6 градусов ниже нормы. Этот процесс Вильфанд назвал "мешками холода".

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.

Температура все это время будет превышать норму на 7 и более градусов. Ожидается аномально жаркая погода – в столице 13 июля воздух может прогреться до +32,4 градуса и выше.

