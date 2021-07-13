Россиян предупредили о "махровой" жаре и "мешках холода"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе ждет очень жаркая погода, тогда как в Сибири жара, наоборот, спадет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория европейской части России. На 8–9 градусов температура выше нормы", – приводит его слова РИА Новости.
Метеоролог подчеркнул, что то же самое касается Дальнего Востока, причем как южной, так и северной его части.
Между тем на территории Западной Сибири, Уральского федерального округа и Красноярского края ожидается похолодание: там температура воздуха будет на 4–6 градусов ниже нормы. Этот процесс Вильфанд назвал "мешками холода".
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.
Температура все это время будет превышать норму на 7 и более градусов. Ожидается аномально жаркая погода – в столице 13 июля воздух может прогреться до +32,4 градуса и выше.
"Утро": до 33 градусов тепла ожидается во вторник в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: