Врачи назвали симптомы растущей раковой опухоли

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Стало известно, как распознать рак желудка на ранней стадии. Об этом пишет Daily Express.
По данным специалистов из медицинской организации Cancer Research UK, пациенты с раком желудка часто ощущают затрудненное глотание или дисфагию. В частности, при глотании больной может испытывать болезненное жжение или боль.
Эксперты указывают, что симптомом развития опухоли также может стать ощущение застрявшей в горле или груди пищи. При этом ученые оговариваются, что указанный признак способен быть вызван и другими заболеваниями.
При долгом расстройстве желудка специалисты советуют обращаться к врачам. Уточняется, что пациентов с раком недуг способен беспокоить более трех недель.
Ранее специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме. В число негативных факторов, которые нельзя игнорировать, вошли необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, хронический кашель, изменение размера и формы родинок и некоторые другие.
"Доктор 24": ранние симптомы онкологических заболеваний
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