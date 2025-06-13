До 21 градуса тепла и сильный дождь ожидаются в Москве 13 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 19 до 21 градуса тепла прогнозируется в Москве в пятницу, 13 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, дождь, местами сильный. В Подмосковье – от 16 до 21 градуса тепла, местами тоже ожидаются сильные осадки.

Ветер – северо-восточный, северный с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в праздничные выходные. По его словам, 13 июня прогнозируются осадки во второй половине дня.

Также столичное МЧС предупредило о грозе и ветре 13 и 14 июня. Специалисты рекомендовали москвичам быть внимательными за рулем, парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и нестабильные конструкции на улице, а также не оставлять детей без присмотра.