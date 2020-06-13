Более 30 тыс москвичей продлило проездные за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 30 тысяч москвичей продлило проездные 12 июня, говорится в Telegram-канале пресс-службы Дептранса.

"За вчерашний день уже 32 тысячи пассажиров продлили свои проездные, среди них – билеты на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней", – говорится в сообщении представителей департамента транспорта города.

При этом 30% продленных билетов оказались льготными, ими начали пользоваться школьники и студенты. Для поездок в транспорте учащиеся используют социальные карты.

"Еще раз хотим обратиться к пассажирам и напомнить, что проездные можно будет продлить в любой день, в том числе после возвращения из летних отпусков", обратил внимание заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого горожанам объяснили, как продлить действие проездных документов, которыми они не смогли воспользоваться в период действия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Известно, что с 9 июня в Москве отменили график прогулок и пропускной режим. С этого дня в столице вновь разрешен проезд по социальным картам. В результате льготные категории граждан могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.