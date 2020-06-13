Банки в столице с 20 апреля выдали почти 5 тыс ипотечных кредитов под 6,5%

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Банки с 20 апреля этого года выдали в целом по России почти 40 тысяч льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. В столице было выдано 4,8 тысячи кредитов по данной льготной программе, передает Агентство "Москва".

"По состоянию на 10 июня, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), банками получено 169 тысяч заявок, из них рассмотрено 136,5 тысячи, одобрено 112,1 тысячи заявок (процент одобрения – 82%)", – сообщили представители "Дом.РФ".

Так, по Москве банками получено 23,2 тысячи заявок, из них рассмотрено 19,3 тысячи, одобрено 15,3 тысячи заявок. В результате процент одобрения составил 79%.

Отмечается, что программа ипотеки с государственной поддержкой заработала 20 апреля 2020 года. При этом она будет действовать до 1 ноября этого года. Людям предоставляют кредиты, ставка по которым остается не выше 6,5% в течение всего срока.

Ранее в МГД предложили увеличить допустимый объем ипотечного кредита под 6,5%. Такую инициативу внесла на рассмотрение председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Помимо того, Роспотребнадзор напоминал о кредитных каникулах для пострадавших от COVID-19. Для Москвы предельный размер ипотеки повышен до 4,5 миллиона рублей.