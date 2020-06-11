В МГД предложили увеличить допустимый объем ипотечного кредита под 6,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мосгордуме выступили с предложением об увеличении допустимого объема ипотечного кредита под 6,5%. Такую инициативу внесла на рассмотрение председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Она рассказала, что в регионах на такую ипотеку выделяется 3 миллиона рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти – 8 миллионов. По ее словам, сегодня это составляет примерно 80% региональных проектов и 60% проектов в Москве.

"Поэтому одно из предложений было увеличить объем одного кредита до 12 миллионов для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти и с 3 миллионов до 6 миллионов рублей увеличить в регионах для займа по субсидированной ипотеке под 6,5% для граждан", – приводит Агентство "Москва" слова депутата.

Николаева отметила, что подобные изменения позволят вовлечь практически до 96% всех проектов РФ в данную норму.

Также она призвала продлить такую программу до конца 2021 года.

"Мы предложили эту программу продлить до конца восстановительного периода – до 1 января 2022 года, то есть до конца следующего года, – что даст возможность уже спокойно спланировать долгосрочный тренд и стать залогом устойчивого развития отрасли", – пояснила парламентарий.

Кроме того, президент "Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства" выступила с предложением распространить программу льготной ипотеки и на другие виды строительства, помимо долевого.

Ранее стало известно о том, что в России могут измениться правила погашения ипотеки маткапиталом. Предполагалось, что россиянам позволят гасить такие кредиты через неподконтрольные Банку России организации.