ЕГЭ-2019 завершается экзаменами по биологии и информатике

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Проведение ЕГЭ-2019 завершается 13 июня экзаменами по биологии и информатике. Сдача экзаменов в резервные сроки продолжится до 1 июля, сообщает РИА Новости.

Заявки на участие в экзамене по биологии подали 139 тысяч человек. ЕГЭ по этому предмету пройдет в 2956 пунктах проведения экзамена в России и за рубежом.

Итоговая работа по биологии состоит из двух частей и включает 28 заданий. На их выполнение отводится 3,5 часа. Минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

ЕГЭ по информатике и ИКТ планируют сдавать почти 90 тысяч участников. Для проведения экзамена будет задействовано 2567 пунктов проведения.

В экзаменационной работе две части, общее количество заданий – 27. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории.

Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. Самый популярный ЕГЭ по выбору – обществознание прошел 10 июня.

Ранее Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ. По данным ведомства, экзамен по профильной математике школьники сдали даже лучше, чем раньше. По предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на шесть баллов.

